Max Wohlkönig, der Betreiber des Millstätter Kinos, hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Akzente für die Besucher zu setzen. Immer wieder holt er Regisseure und Schauspieler zu Premieren oder besonderen Aufführungen in sein historisches Lichttheater. „Nach Ingeborg Bachmann und Maria Lassnig ist es mir ein Anliegen, die dritte große Kärntnerin in diesem Reigen zu präsentieren: die Lyrikerin Christine Lavant,“ erzählt der Kostümbildner, der vor zwei Jahren in seine Heimat Millstatt zurückgekehrt ist und das Kino Café als einen Treffpunkt der Filmliebhaber etabliert hat.