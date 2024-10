Der talentierte Breaker Laurin Walder, auch bekannt als „bboy Lawal“, hat erneut seine Spitzenposition in der österreichischen Breaking-Szene der Junioren verteidigt. Am 12. Oktober 2024 triumphierte der junge Athlet bei den diesjährigen Breaking Staatsmeisterschaften in der Ottakringer Brauerei in Wien und holte sich den österreichischen Meistertitel in der Alterskategorie „Junioren“. Erst kürzlich konnte sich der junge Lienzer bei den World Youth Breaking Championships in Shanghai im internationalen Wettbewerb im starken Mittelfeld behaupten.

Dies ist ein besonderer Erfolg für den jungen Sportler aus Osttirol, der maßgeblich durch die Unterstützung des Tourismusverbands Osttirol gefördert wird. Dieses Sponsoring spielt eine entscheidende Rolle in Laurins sportlicher Laufbahn und unterstützt ihn auf seinem Weg an die Spitze der Breaking-Szene.

Nachwuchs mit Potenzial

Laurin Walder ist Mitglied der international renommierten Crew „Funky Monkez“ aus Oberkärnten. Seit Jahren erreichen Mitglieder der „Funky Monkez“ unter der Leitung des Erfolgstrainerduos Vasilica Iancu und Sina Müller Topplatzierungen in der österreichischen Breaking-Szene. Besonders in der Alterskategorie „Junioren“ sind sie österreichweit ungeschlagen. Bei den diesjährigen Meisterschaften konnten die Crew-Mitglieder insgesamt 8 Titel in verschiedenen Kategorien holen.

Auch der Nachwuchs der „Funky Monkez“ zeigt bereits enormes Potenzial. Gleich vier Newcomer – Mira Klima & Elias Stopp aus Osttirol, sowie Leonidas Voutsinas und Moritz von Winterfeld aus Kärnten – haben erstmals an der Jugendmeisterschaft teilgenommen und ihre Fähigkeiten beeindruckend unter Beweis gestellt. Mit ihrem starken Auftritt signalisierten sie, dass in den kommenden Jahren mit ihnen zu rechnen sein wird, wenn sie in die Fußstapfen der „Großen“ treten.