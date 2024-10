„Gmünd Live“ - Eine Klangwolke zog über die Künstlerstadt Gmünd

Für jeden musikalischen Geschmack das Passende bot dieses Jahr wieder „Gmünd-Live“. Die siebente Auflage des beliebten Herbstklassikers in der Künstlerstadt Gmünd fand am Samstag in sechs Lokalen statt.