„Für mich stand nie die Frage im Raum, ob ich mal ein Instrument spielen werde, sondern nur welches. Mein Vater unterrichtet Trompete und meine Mutter Geige. Ich bin mit Musik aufgewachsen“, erinnert sich Julia Hofer an die Anfänge ihrer Musikkarriere zurück. Diese führte sie im Alter von acht Jahren für ihren ersten Cello-Unterricht an die Musikschule Spittal. Eine Zeit, an die sie gerne und dankbar zurückdenkt: „Dort wurde der Grundstein für meine Zukunft gelegt. Einige Lehrer haben nach den Unterrichtseinheiten noch unentgeltlich in ihrer Freizeit mit mir geübt, zum Beispiel für Wettbewerbe. Die Leidenschaft und das Engagement haben mir viel bedeutet.“