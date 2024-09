„Es war schon immer ein Wunsch von mir, in meinem Leben irgendwann ein Buch zu schreiben“, erzählt die Neo-Autorin Anita Janesch. „Und als der Droste-Verlag Anfang 2023 an mich herangetreten ist, habe ich nicht lange gezögert und sofort mit dem Recherchieren begonnen.“ Neben ihrer Haupttätigkeit als Marketingmanagerin und Vertriebsassistenz im Betrieb ihres Lebensgefährten Othmar Zankl, von der Firma Landtechnik Zankl, begann sie als Ausgleich mit dem Fotografieren und Dokumentieren von Orten, die in Kärnten mit dem Prädikat „sehenswert“ ausgezeichnet werden können. Im Reiseführer finden sich 80 Orte beziehungsweise Ausflugsziele. Sie reichen vom Kathreinkogel bei Schiefling über den Mallnitzer Bergadvent und den Herkulestempel auf der Gurina bis hin zum Juwel der Berge, dem Wolayersee.