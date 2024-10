Neue Kassenordination für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Spittal

Magdalena Kunz eröffnete am 1. Oktober eine Kassenordination für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Kirchgasse 1 in Spittal. Sie ist Anlaufstelle für junge Patienten mit Ängsten, Wutausbrüchen oder Traurigkeit.