Am Wochenende drehte sich in Bad Kleinkirchheim alles um die Skilegende Franz Klammer. Hunderte Wanderfreudige folgten der Einladung, mit ihm seine Heimatberge im Rahmen eines Wandertages zu erkunden und ihn dabei persönlich kennenzulernen. Die Veranstaltung startete am Samstag um 10 Uhr mit einer Bergmesse bei der Bergstation der Kaiserburgbahn mit Diakon Theodor Srienz. Im Anschluss führten Olympiasieger Franz Klammer, Skisprung-Olympiasieger Martin Koch und Bergfex Hannes Wallner die Wandergruppen auf drei unterschiedlichen Routen zurück ins Tal.

Auch Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig, Bad Kleinkirchheims Bürgermeister Matthias Krenn, Tourismusverband-Vorsitzender Jakob Forstnig, Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler und Musi-Mitbegründer Otto Lobenwein waren mit von der Partie und zogen die Wanderschuhe an.

Partymusik im Festzelt, Frühschoppen und Ehrengäste

Organisator Gerhard Brüggler freute sich über die positive Stimmung, sowohl am Berg, als auch später im Festzelt, wo die Wiesernock Musi die Wandernden empfing. Die Landjugend Bad Kleinkirchheim lud im Anschluss noch zu einer Oktoberfestparty, wo die Band Volxpop für Stimmung sorgte.

Am Sonntag nahm die Veranstaltung einen gemütlichen Ausklang beim Frühschoppen der Landjugend Bad Kleinkirchheim. Mitgefeiert haben unter anderen Bezirkshauptmann Klaus Brandner, Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber, Kärntnermilch Chef Gerhard Petschar und die Kärntner Bogenschützen, die heuer die 3D Bogensport-EM in Bad Kleinkirchheim ausgetragen haben - vertreten mit Wolfgang Halvax und Mirjam Ressmann.