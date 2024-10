Neues Lager bietet Platz für 4000 Tonnen Holzpellets

Rund 6 Millionen Euro wurden in ein neues Pellets-Lager in St. Peter in Holz, zusätzliche Infrastruktur, ein neues Tanklager und den synthetischen Dieselkraftstoff HVO100 investiert. Die Firma Steiner aus Spittal will damit die Versorgung der Kunden sicherstellen.