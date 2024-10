In einer Sache waren sich ehemalige Absolventen der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Spittal einig: Die Schule war eine wichtige Basis fürs Leben und ihren weiteren Berufsweg. Direktor Adolf Lackner zeigte sich stolz über die Ausbildungsvielfalt, welche Gastronomie, Wirtschaft, IT, Soziales, Naturwissenschaft, Ernährung, den Bereich Gewerbe-Kunst-Ausdruck-Musik, Religion und Ethik sowie in Hinblick auf internationale Programme und Kooperationen, auch den Bereich Sprachen und Europa umfasst.

Das 50-Jahr-Jubiläum wurde am Freitag mit Schülern, Absolventen, Lehrenden und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Bildungswesen gefeiert. 1973 wurde das Schulzentrum, in dem auch die Handelsakademie beheimatet ist, nach dreijähriger Bauzeit eröffnet. Im Schuljahr 1974/75 wurden der erste Maturajahrgänge eingerichtet.

Absolventen erzählten von ihrem Werdegang

Pädagogin Petra Götz und der Qualitätsmanager der Schule, Herbert Lobak, führten durch das Programm, das von der Schüler-Bigband unter der Leitung von Hans Lassnig-Walder umrahmt wurde. Auf 9087 Absolventen blickt die Schule zurück. Mit einigen von ihnen wurde auf der Bühne diskutiert. Die Spittalerin Martina Egger war Absolventin des ersten Maturajahrgangs und erinnerte sich daran, dass sie noch in Kellerräumen unterrichtet wurde. Daniel Filzmoser nahm als erster männlicher Schüler, der 1995 an der HLW maturierte eine Pionierrolle ein. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer. Lisa Oberzaucher, Verhaltensbiologin und Mitglied der Science Busters, ist ebenfalls Absolventin wie Kinderärztin Tanja Rojacher, Sportmoderator Lukas Kapun, Immobilientreuhänderin Lisa Moser, Botschafterin Sylvia Meier-Kajbic und die beiden ehrgeizigen Studenten Valentina Rauter und Maximilian Prosser.

Eine Gratulantenschar mit Landeshauptmann Peter Kaiser (7. von links) © Dominik Oberwinkler

Unter den zahlreichen Gratulanten waren Landeshauptmann Peter Kaiser, die Landesräte Sara Schaar und Daniel Fellner, die Spittaler Vizebürgermeister Angelika Hinteregger und Willi Koch, Bezirkshauptmann Klaus Brandner, Ursula Dallinger vom Bildungsministerium, Peter Reichmann von der Bildungsdirektion Kärnten, die ehemalige Schuldirektorin Johanna Egger, Maria Schluder als Vertreterin des 1997 gegründeten Absolventenvereins, Günter Walder vom Klub der Köche Kärnten, Schulqualitätsmanagerin Helga Reiter, AMS-Chef Johann Oberlerchner, Wirtschaftskammer-Obmann Georg Mathiesl, sowie viele pensionierte Lehrende, die immer noch gerne in die Schule zurückkehren. Nach dem Festakt wurden die Gäste von den Schülern, die unter Anleitung von Fachvorständin Eva-Maria Scherzer ein köstliches Buffet gezaubert hatten, verwöhnt.