In Spittal

„Essen auf Rädern“ feiert 50-jähriges Bestehen

Der Service „Essen auf Rädern“ richtet sich an Menschen, die nicht mehr selbstständig in der Lage sind, sich ein warmes Essen zuzubereiten. In der Stadtgemeinde Spittal werden zirka 120 Personen mit rund 26.000 Essen jährlich beliefert.