Unter dem Motto „heimelig, herzlich, humorvoll“ wurde im Haus St. Laurentius in Winklern mit vielen Gästen das 20-jährige Bestehen gefeiert. Seit 2004 ist die Einrichtung nicht nur ein Ort der Pflege und Betreuung, sondern auch ein Wohlfühlort für die Bewohner und Mitarbeiter. Die Feierlichkeiten fanden im neu gestalteten Innenhof statt, der durch eine neue Metall-Pergola und eine modernisierte Laube zusätzlichen Platz im Freien bietet.

Im Rahmen der Feier wurden zwei „Bewohnerinnen der ersten Stunde“, Josefine Thaler und Gertraud Köferle, geehrt. Zudem erhielten 12 langjährige Mitarbeitende Blumen als Zeichen der Wertschätzung für ihren langjährigen Dienst beim Sozialhilfeverband (SHV) Spittal an der Drau. Auch das Ehrenamt wurde gewürdigt, unter anderem die Arbeit Josefa Fercher, die seit Anfang an die Bewohner und Bewohnerinnen mit ihren Besuchen erfreut. „Wir werden auch weiterhin besonderen Wert auf den Zusammenhalt und das Miteinander legen“, kündigt Andreas Bergmann, Heim- und Pflegedienstleiter Haus St. Laurentius erfreut an.

Die 12 Mitarbeitenden der ersten Stunde mit Thomas Schell, Andreas Bergmann und Claus Faller © KK/SHV Spittal

Zahlreiche Gäste gratulierten zum Jubiläum

Zu den geladenen Gästen zählten unter anderem Josef Kaufmann, Altbürgermeister von Winklern und Johann Thaler, Bürgermeister von Winklern, sowie Claus Faller, Vizebürgermeister von Gmünd und SHV-Vorsitzender und Diakon Franz-Josef Suntinger. Auch

Thomas Schell, Direktor des SHV Spittal und Lorenz Podesser, Gemeindevorstand der Gemeinde Lurnfeld und Vorstandsmitglied waren anwesend. Die beiden Bürgermeister Richard Unterreiner (Mörtschach) und Josef Kerschbaumer (Rangersdorf) übermittelten ebenfalls ihre Glückwünsche. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikschule Oberes Mölltal und „Stoffpower 2.0“.