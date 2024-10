Alle Jahre wieder ehrt das internationale EU Business News Magazine Unternehmen, die einerseits einen Beitrag zur Reise- und Tourismusbranche leisten und andererseits nachhaltige Reise-Formen mitentwickeln. Unzählige innovative und engagierte Unternehmen stellten sich der Jury. Eine Firma stach dabei besonders hervor: das Slow Tourism Projektmanagement, welches seinen Sitz in der Gemeinde Irschen hat.

„Die Reisebranche wächst weiterhin exponentiell. Es ist eine Freude, diejenigen zu würdigen und auszuzeichnen, die sich für die Langlebigkeit einer so wichtigen Branche einsetzen“, kommentierte Melissa Bramall, Koordinatorin der Awards, den Sieg.

Der Preis wird jährlich vom EU Business News Magazine verliehen © Slow Tourism Projektmanagement GmbH

Neo-Ökologie und bewusstes Reisen

Stolz übernahm Firmen-Gründer Eckart Mandler den Preis. Nachhaltiges, langsames und verantwortungsvolles Reisen ist die Kernspezialität seines Unternehmens. Seit langem beschäftigt man sich mit der Nachhaltigkeit von touristischen Produkten, von der Gründung der europäischen Wanderhotels, über die Entwicklung des Kräuterdorfes im Herzen des Drautals bis hin zu den Projekten von Slow Food Travel und Slow Food Villages. Immer im Hinterkopf ist dabei der Gedanke an Neo-Ökologie und bewusstes Reisen abseits der Massen. Aktuell betreut man bei Slow Tourism Projektmanagement die Slow Food Entwicklung in Kärnten und arbeitet an neuen Reiseprodukten.