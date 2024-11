Schon seit einiger Zeit fragen sich Fans der legendären Oberkrainer-Musik: Was ist mit Sašo Avsenik los? Mittlerweile fehlt der Enkel von Slavko Avsenik - er war der Gründer der Original Oberkrainer - sogar bei den Konzerten auf der Bühne.

Jetzt wandte sich Avsenik mit einer Videobotschaft auf Facebook an seine Fans. Und er hat keine guten Nachrichten: Im Sommer bekam der 33-Jährige plötzlich Schwierigkeiten beim Akkordeonspielen. Betroffen ist seine rechte Hand. „Ich war bei vielen Ärzten“, erzählt Avsenik. Von einem Handspezialisten in Hannover erhielt er in der vergangenen Woche nun die Diagnose: Fokale Dystonie. Eine neurologische Erkrankung, die bei Profimusikern auftritt.

Keine Konzertabsagen

Bei Avsenik sind drei Finger betroffen - und das macht es ihm derzeit unmöglich, (schnell) Akkordeon zu spielen. Aus diesem Grund spielt mittlerweile ein anderer Akkordeonist mit seinen Oberkrainern. Denn eines steht für den Vollblutmusiker aus Begunje fest: Konzerte werden keine abgesagt und auch Playback kommt nicht infrage! Avsenik: „Wir möchten alle Termine wahrnehmen.“ Er selbst wird bei allen Konzerten dabei sein, jedoch nicht als Musikant, sondern als Moderator.

Wie lange die Zwangspause dauert, lässt Avsenik vorerst offen. „Aber die ganze Gruppe ist motiviert und ich hoffe, dass ich ganz bald wieder für Sie spielen kann“, so der Musiker in seiner Videobotschaft, die er auf Deutsch und Slowenisch veröffentlichte.

„Hallo kleine Maus“

Apropos veröffentlichen: Erst im Vorjahr gelang den Oberkrainern mit „Hallo kleine Maus“ ein Megahit. Der Song ist die deutsche Version des zuvor auf Slowenisch ebenfalls erfolgreichen „Ena bolha za pomoč“.

Sašo Avsenik kann mit seinen Oberkrainern nahtlos an die Erfolge seines Großvaters anschließen. Slavko Avsenik, der 2015 verstarb, hatte gemeinsam mit seinem Bruder Vilko vor mehr als 70 Jahren die legendäre Oberkrainer-Musik erfunden. Tonträger von Hits wie „Das Trompetenecho“ (die legendäre Kennmelodie des TV-Musikantenstadls), „Auf der Autobahn“ oder „Es ist so schön ein Musikant zu sein“ wurden millionenfach verkauft. Enkel Sašo setzt den erfolgreichen Weg seit mittlerweile 15 Jahren fort. Die Gruppe ist in ganz Europa unterwegs und absolvierte auch schon Tourneen in Kanada und den USA.

Seinen Anfang nahm alles in dem kleinen slowenischen Örtchen Begunje, der Heimat der Familie Avsenik. Begunje liegt keine 30 Kilometer von der Grenze zu Kärnten entfernt.