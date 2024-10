Die „Miss Alpin Wahl 2024“ im Sillpark in Innsbruck brachte nicht nur Glanz und Glamour in die Alpenmetropole, sondern setzte auch ein starkes Zeichen für soziales Engagement. Unter den zwölf Finalisten war auch die Flattacherin Larissa Ranacher (22). Die Lehramtsstudentin, die in Innsbruck lebt, beeindruckte die Jury mit ihrer Persönlichkeit, Ausstrahlung und ihrem sozialen Projekt und konnte sich den Titel der „Miss Alpin 2024“ sichern. „Es ist mir eine Ehre, diese Rolle zu übernehmen. Ich möchte nicht nur ein Vorbild für junge Frauen sein, sondern auch aktiv an sozialen Initiativen mitarbeiten“, sagte sie bei ihrer Krönung am Samstag.