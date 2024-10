Die Aufregung ist Anna Ebner, bekannt aus „The Voice of Germany“ im vergangenen Jahr, sichtlich anzumerken, wenn sie über ihr neuestes Projekt spricht: Am 18. Oktober erscheint um 0.00 Uhr ihre erste eigene Single „Straßenlichter“ und die dürfte für viele eine Überraschung werden. „Bisher kennt man von mir nur Balladen, aber diese Single geht in Richtung Hiphop“, sagt die Spittalerin, die mit diesem Lied eine andere Seite von sich zeigen wollte. „Es war eine bewusste Entscheidung, mit etwas Kräftigem rauszugehen“, so die 21-Jährige weiter. Auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie YouTube, Spotify oder Apple Music wird es den Song geben.