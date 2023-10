„Die Erfahrung war surreal. Plötzlich stehe ich vor all diesen Weltstars, in einem Studio mit Live-Publikum und die Augen von 800 Menschen sind auf mich gerichtet. Mein Körper hat so viel Adrenalin ausgeschüttet, dass ich das Erlebnis erst verarbeiten konnte, als ich mich selbst im Fernsehen sah.“ So beschreibt Anna Ebner ihre Erfahrung bei den „Blind Auditions“ der „Pro7/Sat1“-Casting-Show „The Voice of Germany“ in Berlin. Die Nervosität stellte sich, laut der Hobby-Sängerin, erst ein, als sie den Applaus des Live-Publikums hörte und ihr bewusst wurde, dass ihre Performance auf den Bildschirmen eines Millionenpublikums ausgestrahlt wird.