Anna Ebner ist die einzige Oberkärntnerin, die ihre Gesangskünste in der aktuellen „The Voice of Germany“ Staffel noch der Jury präsentieren kann. Inzwischen hat sie es bis in die Battles geschafft, rührt Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz und Ronan Keating in der aktuellen Folge zu Tränen.

Nachdem sie sich in den „Blind Auditions“ für Coach und Mentor Ronan Keating entschieden hat, performte sie nun erstmals mit einem weiteren Kandidaten aus dem Team auf der Bühne. Zusammen mit Alex Seeger verwandelte sie den bekannten Hit „99 Luftballons“ von Nena in eine gefühlsgeladene Ballade, welche nicht nur das Publikum, welches das Duo mit tosendem Applaus belohnte, sondern auch die Jury begeisterte.

Die beiden Talente freuen sich über ihren gelungenen Auftritt und das Lob der Jury © KK/PRO SIEBEN/SAT 1/ANDRE KOWALSKI

Weiter auf Erfolgskurs

Rapperin Shirin David kommentierte den Auftritt unter Tränen mit mehrfachen „Wow“-Ausrufen, Coach Ronan Keating betonte, wie stolz er auf die beiden Talente sei und hob die individuellen Stärken der Jugendlichen hervor. „Du bist einzigartig. Die Welt muss deine Lieder und deine Stimme hören“, sagte er über Anna Ebners Performance. Die 19-jährige Spittalerin wurde in die nächste Runde gewählt und kann sich in den kommenden Wochen weiter beweisen und vielleicht sogar bis ins Finale singen.