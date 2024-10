Eine Zusammenlegung, die anfangs als eher schwer umsetzbar schien, ging am Freitag problemlos über die Bühne. Von Beginn an gab es ein vertrauensvolles, von Pflichtgefühl getragenes Miteinander der Verantwortlichen der Raiffeisenbanken Hermagor und Kötschach-Mauthen. Rund ein Jahr lang wurde an dieser Lösung gefeilt. Mitte Juli segneten beide Generalversammlungen ohne eine Gegenstimme diesen Schritt in eine gemeinsame Zukunft ab, mit 18. Oktober erfolgte nun die Verschmelzung zur Raiffeisenbank Karnische Region. Das technische Prozedere wurde geräuschlos abgewickelt, auch die Änderung der Bankleitzahl im Bereich der Raika Hermagor wird automatisch erfolgen, die Kunden brauchen nicht tätig zu werden.

Mit einer Bilanzsumme von knapp 400 Millionen Euro, rund 13.500 Kunden und 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die neue Raiffeisenbank Karnische Region an neun Standorten im Bezirk vertreten. In den Beratungs- und Servicecentern der beiden Haupthäuser Kötschach und Hermagor werden Expertinnen und Experten den Kunden der Karnischen Region für maßgeschneiderte Finanzgeschäfte zur Verfügung stehen.

Wirtschaftlich solide Aufstellung

„Damit wird die wirtschaftlich solide und zukunftsorientierte Aufstellung beider Institute durch den gemeinsamen Weg zum Vorteil der Region und der Kundinnen und Kunden weiter ausgebaut und abgesichert“, freuen sich die beiden Vorstandsdirektoren Walter Hartlieb und Vorstandsdirektor Hans Rogi. Für die Bereiche „Marktfolge & Bankbetrieb“ ist künftig Vorstandsdirektor Mario Oberortner verantwortlich. Er möchte das Kundenangebot expertenorientiert weiter ausbauen und attraktiveren. Mit diesem historischen Schritt verschmelzen auch die zwei bisher eigenständigen Genossenschaften zu einer Genossenschaft. Die Generalversammlung wird künftig im Wechsel in Hermagor oder Kötschach stattfinden.

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender ist der Kötschacher Stefan Gailer, Hermagor stellt mit Peter Gratzer den Stellvertreter. Auch hier sind regionale Funktionswechsel vorgesehen. Beide freuen sich, dass mit der Raiffeisenbank Karnische Region eine moderne Genossenschaft mit allen Vorteilen des Miteinanders und der Tatsache, dass wichtige Entscheidungen in der Region und nicht anderswo getroffen werden, entstanden ist.