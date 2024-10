Vergangenen Freitag feierte die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kärntner Treuhand (KTH) die Wiedereröffnung ihres modernisierten Bürostandorts in Spittal. Im Rahmen eines „Tags der offenen Tür“ nahmen rund 100 Geschäftskunden und Partner an den Feierlichkeiten teil. Der Standort in der Bahnhofstraße wurde in drei Monaten vollständig kernsaniert und erweitert – eine Leistung, die ausschließlich mit regionalen Partnern umgesetzt wurde.

Bei der Eröffnungsfeier (von links): Michael Assam (KTH), Elke Basler (WKO), Georg Mathiesl (WKO), Philipp Freitag (KTH) und Mario Kindler (KTH) © KLZ/Katholnig

„Unsere Mitarbeiter leisten tolle Arbeit und mit dieser Aufwertung des Standorts wollen wir ihnen auch das Arbeitsumfeld bieten, welches zu unserer qualitativ hochwertigen und modernen Arbeitsweise passt. Die Investition ist für uns auch ein klares Bekenntnis zum Oberkärntner Wirtschaftsraum und für uns auch die Basis für weiteres, nachhaltiges Wachstum“, sagt Geschäftsführer Philipp Feierabend, welcher gemeinsam mit seinen Kollegen Michael Assam und Mario Kindler den Standort in der Bahnhofstraße leitet.

Der Bürostandort befindet sich in der Bahnhofstraße in Spittal © KLZ/Katholnig

Die KTH Kärntner Treuhand ist seit 75 Jahren in Spittal vertreten und beschäftigt allein an diesem Standort mehr als 30 Mitarbeiter. Mit insgesamt drei Standorten in Spittal, Villach und Klagenfurt sowie über 70 Mitarbeitern gehört die KTH zu den führenden Beratern der Region und plant, ihre Rolle weiter auszubauen.