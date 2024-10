Betriebe sind das Herzstück der Wirtschaft in jeder Region, sie sorgen mit ihren zahlreichen Arbeitsplätzen für Stabilität und Wachstum. So auch im Bezirk Spittal. Im Rahmen der Mitgliederehrung lud die Bezirksstelle Spittal der Wirtschaftskammer (WK) Kärnten nach Millstatt und nach Oberdrauburg, um Unternehmerinnen und Unternehmer im feierlichen Rahmen hochleben zu lassen. WK-Präsident Jürgen Mandl überreichte die Auszeichnungen: „Unsere Unternehmer sind das Rückgrat der Region. Sie schaffen Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und tragen maßgeblich zu Wohlstand und Lebensqualität bei. Die ausgezeichneten Betriebe sind nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Gestalter und Impulsgeber, die den Wirtschaftsstandort im Bezirk Spittal nachhaltig prägen und voranbringen.“

„Betriebe sichern Arbeitsplätze in der Region“

Auch WK-Bezirksobmann Georg Mathiesl hob die Bedeutung der vielfältigen Unternehmerlandschaft hervor: „Die Betriebe sind das Fundament unserer regionalen Wirtschaft. Mit ihrem Engagement und ihrer Innovationskraft schaffen sie Wertschöpfung, sichern Arbeitsplätze und gestalten die Zukunft der Region aktiv mit.“ Die Bürgermeister Alexander Thoma (Millstatt) und Stefan Brandstätter (Oberdrauburg) hießen die Geehrten willkommen.

In Millstatt war der am längsten bestehende Betrieb das Naturhotel Alpenrose aus Obermillstatt. Die Ehrung für 60 Jahre erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit nahmen Brigitta Baumann sowie Birgit und Benjamin Obweger entgegen. In Oberdrauburg wurde das Oberdrauburger Holzhandels-Unternehmen „Hugo Manhart KG – Gunter Manhart“ sowie die Hassler GmbH aus Irschen für jeweils 50 Jahre geehrt.

Die geehrten Unternehmer in Oberdrauburg