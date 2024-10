70 teilnehmende Betriebe zählt der Wirtschaftsverein in Radenthein, der im Jahr 1972 gegründet wurde. Ziel ist es Initiativen und Projekte zur Förderung der regionalen Wirtschaft sowie zur Belebung der Stadtgemeinde umzusetzen, um so die Wirtschaft vor Ort zu stärken. Wichtige Anliegen, wie auch Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig findet: „Die Menschen und Unternehmer vor Ort wissen am besten, was die regionale Wirtschaft braucht. Ich halte es daher für überaus sinnvoll, jene Betriebe zu unterstützen, welche die Kaufkraft und Wertschöpfung in den Regionen halten.“

Mit diesen Worten übergab er gemeinsam mit Bürgermeister Michael Maier und Vizebürgermeister Armin Egger 12.000 Euro Landesförderung an Sabine Zechner, Obfrau der „Radentheiner Wirtschaft“. Bereits in den vergangenen Jahren konnte der Verein viele Projekten sowie Veranstaltungen in der Region anbieten: etwa den traditionellen Stadt- und Kinderflohmarkt, das Familienfest oder den jährlichen Faschingsumzug. Aber auch langfristige Vorhaben - beispielsweise die Radentheiner Einkaufsgutscheine - sollen die Kaufkraft innerhalb der Gemeinde stärken.