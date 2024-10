Solange die Temperaturen noch im Plus sind, der Schnee nur leicht die Berge sowie Almen bedeckt und das Laub die Wanderwege farbenfroh schmückt, lädt der Herbst noch zur Bewegung in der Natur ein. Denn Herbstzeit ist Wanderzeit. Der Schnee ist derzeit noch in Ferne, also bieten die Ausflugsziele in der Region Oberkärnten noch Gelegenheiten, die Wanderschuhe zu schnüren, den Rucksack zu packen und los zu wandern. Viele Hütten in den Bezirken Spittal und Hermagor bleiben bis Ende Oktober oder Anfang November geöffnet, um Wanderern eine Rast und Aufwärmmöglichkeit zu bieten.