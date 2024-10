Neue Beschilderungen, eine „Kiss and Ski“-Area, neue „blaue“ und „schwarze“ Pisten, ein Gourmet-Restaurant sowie neue barrierefreie Sanitäranlagen – dies sind nur einige Attraktionen, die es am Sportberg Goldeck geben wird. „Ich sehe es als meine zentrale Aufgabe, das Bergerlebnis am Goldeck für unsere Kunden noch attraktiver zu gestalten“, sagt der Geschäftsführer der Goldeck Bergbahnen, Erik Zechmann. Am Berg werden mehrere Millionen Euro investiert, unter anderem im Bereich der Beschneiung und in Neuerungen für ein noch attraktiveres Skierlebnis. „Durch die Aufarbeitung der Unwetterschäden hatten wir leider auch enorme Kosten“, so Zechmann weiter.