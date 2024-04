War ein Flugzeug des österreichischen Bundesheeres schuld am Tod eines Kärntners? Nein, hieß es vor fast einem Jahr in einem Urteil des Landesgerichts Klagenfurt. Doch jetzt muss der Prozess wiederholt werden. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Graz entschieden, wie sein Sprecher Stefan Koller bestätigt. Das OLG hat den Berufungen der Kläger stattgegeben und die Causa zurück ans LG Klagenfurt geschickt. Der Streitwert in der Causa ist enorm: Die Republik soll 1,2 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Dazu kommen Gerichtskosten von knapp 200.000 Euro.