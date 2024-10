„Im Gailtal wird es heute gesellig. Rinderbauer Seppi hat zum Hoffest geladen, um seine Auserwählte Johanna seinen Freunden vorzustellen“, kündigte Moderatorin Arabella Kiesbauer an. Die neue „Bauer sucht Frau“- Folge, die Mittwochabend um 20.15 Uhr auf der kostenlosen Streaming-Plattform JOYN und bei ATV über die Bildschirme flimmerte, startete für den „sehnsüchtigen Gailtaler“ Seppi mit einem rauschenden Fest. Um sich darauf vorzubereiten, schmiss er sich mit seiner Herzensdame Johanna in farblich aufeinander abgestimmte Tracht. Mit großen Augen musterte Seppi das Dirndl. „Wirklich, wow“, war alles, was der überwältigte 32-Jährige im Hinblick auf ein passendes Kompliment noch zustande brachte. Etwas später erklärte er, weitaus gefasster: „Ich habe sie bis jetzt noch nie in einem Dirndl gesehen. Ich glaube noch immer, dass sie ein Traum ist, aus dem ich einfach nicht aufwache.“

Zur Beruhigung stießen die beiden mit einem Schnaps an, bevor sie sich Hand in Hand Seppis Freunden präsentierten. Begleitet von fröhlicher Ziehharmonika-Musik und dem Applaus seiner Gäste, wurden sie gebührend empfangen. Ein Szenario, das Johanna sichtlich überforderte: „Als all die Gäste geklatscht und ‚Bravo Seppi‘ gerufen haben, war mir das schon etwas zu viel. Wir lernen uns erst kennen, aber alle verhalten sich, als wäre das hier eine Hochzeit.“

Um die Nerven zu beruhigen, stoßen die Frischverliebten mit einem Schnaps an © KK/ATV

„Ich habe ihn noch nie so verliebt gesehen“

Zeit, um sich an den Rummel um ihre Person zu gewöhnen, blieb der 37-jährigen Gärtnerin und Floristin jedoch nicht. Bei einem gemeinsamen Tanz und vor den Augen aller, tauschte das Paar ihren zweiten Kuss der Staffel aus. Die Anwesenden freuten sich darüber, Seppis „erste, richtige Freundin“ mit eigenen Augen zu sehen. „Seppi blüht in ihrer Nähe auf. Man merkt, wie glücklich er ist. Er wünscht sich eine Dame auf seinem Hof und ich glaube er ist auf dem besten Weg“, sagte ein Freund von Seppi. Ein Kollege stellte unterdessen fest: „Die beiden passen so gut zusammen wie ein Blatt und ein Ast. Ich habe ihn noch nie so verliebt gesehen.“

Auf den großen Auftakt-Trubel folgte ein gemütlicher Morgen. Johanna bereitete Seppi ein Frühstück zu, während dieser auf der Couch seinen Rausch vom Vorabend ausschlief. Geweckt wurde er von dem Geruch von Rührei, Kaffee und frischem Brot. Ein Szenario, an das er sich gewöhnen könnte: „Mir hat noch nie eine Frau Frühstück ans Bett gebracht. Es ist eine nette Geste. Sie ist eine klasse Frau.“ Nach einigen Küssen schmiedeten sie erste Pläne, um das in die Jahre gekommene Bauernhaus umzugestalten. Diese wurden sofort in die Tat umgesetzt. Gemeinsam ging es in ein Keramik-Geschäft. Johanna nahm Seppi wortwörtlich an der Hand, bis er sich für eine grüne Zuckerdose entscheiden konnte.

Beim gemeinsamen Einkauf entschieden Seppi und Johanna sich für eine grüne Zuckerdose © KK/ATV

„Ich will Johanna etwas fragen und ich hoffe, sie sagt Ja“

Diese wurde im Rahmen eines Kaffeekränzchens offiziell eingeweiht. Seppi unterbrach die Zweisamkeit jedoch. Spitzbübisch grinsend teilte er seiner Hofdame mit, er müsse eine Überraschung für sie vorbereiten. Mit Sekt in der Hand und auf einer Bank sitzend verkündete er nervös: „Ich bin sehr aufgeregt und will all die Schmetterlinge endlich aus meinem Bauch lassen. Ich will Johanna etwas fragen und hoffe, dass sie Ja sagt.“

Worauf Seppi sich so aufwändig vorbereitet und ob es sich dabei tatsächlich um einen Heiratsantrag handelt, wird sich in der nächsten Folge zeigen.