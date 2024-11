Bekannterweise hat er erst am 5. Dezember seinen großen Auftritt: der Krampus. Da er an diesem Tag meist gemeinsam mit dem Nikolaus bei zahlreichen Hausbesuchen ist, rückt der finstere Geselle bereits jetzt aus, um alle Termine in Sachen Krampus- und Perchtenlauf in den Bezirken Spittal und Hermagor zu schaffen. Das Läuten der Glocken, der atmosphärische Nebel, Feuerschwaden und vor allem die schaurig-schönen Masken können in den kommenden Wochen vielerorts bestaunt werden.