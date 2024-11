„Lorvn“ zogen mehrere Tausend in ihren Bann

Fast 700 Klaubauflarven wurden in der Künstlerwerkstatt in Virgen vier Tage lang ausgestellt. Veranstalter ziehen Erfolgsbilanz. An die 3500 Besucher ließen sich diese besondere Schau, die auf die Klaubauf- und Krampustage einstimmte, nicht entgehen