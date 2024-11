Das AufBauWerk ist ein soziales Dienstleistungsunternehmen für junge Menschen mit Förderbedarf in Osttirol. Hier werden in Schloss Lengberg in Nikolsdorf 30 Menschen mit Förderbedarf auf das bevorstehende Berufsleben vorbereitet. Die Paralympioniken Wolfgang Dabernig und Michael Kurz überreichten der Einrichtung kürzlich eine Spende in der Höhe von 2000 Euro. Der Betrag wird für eine gemeinsame Reise verwendet.

Die Parasportler möchten aus Dankbarkeit, ihr Schicksal nach ihren schweren Unfällen mit Erstdiagnose Querschnittlähmung so gut gemeistert zu haben, mit ihren sportlichen Charity-Aktivitäten anderen vom Schicksal betroffenen Menschen zeigen, dass man mit Mut, Willen und Disziplin das Leben neu gestalten und über Schicksalsschläge leichter hinwegkommen kann. Die Unterstützung kommt aus dem Erlös der Veranstaltung „Bewegung für den guten Zweck“, die Anfang September in Kötschach-Mauthen stattgefunden hat.