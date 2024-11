„Wir schätzen das Arbeiten im Team und geben auch in der Freizeit gemeinsam Gas,“ betonen die Mitarbeitenden von drive Patterer stolz. Sichtbares Zeichen dafür, dass das Unternehmen ein Arbeitsumfeld geschaffen hat, in dem berufliche und private Zufriedenheit im Einklang sind, ist das erfolgreich bestandene Audit „berufundfamilie“. Damit ist man aktuell der einzige KFZ-Betrieb in Kärnten, der sich als familienfreundlicher Arbeitgeber qualifiziert hat. „Wir haben uns bewusst für die Zertifizierung entschieden, um unsere familienfreundliche Unternehmenskultur weiter zu stärken. Mit zukunftsweisenden Maßnahmen wollen wir sicherstellen, dass sich die Mitarbeitenden wertgeschätzt fühlen und gerne in die Arbeit gehen. Es ist uns ein Anliegen, ihre familiären Bedürfnisse zu erkennen und so gut wie möglich zu unterstützen“, betont Geschäftsführer Franz-Gerhard Patterer.

Klares Bekenntnis zu Familie und Beruf

Das Audit hat gezeigt, dass der Familienbetrieb in vierter Generation bereits auf einem sehr guten Weg ist. Ob flexible Arbeitszeitmodelle, die geplante Neugestaltung des Mannschaftsraums oder die Errichtung einer mobilen Pausenecke im Innenhof: Diese und weitere Maßnahmen fördern die Motivation, das Wohlbefinden und den Zusammenhalt der Teams. „Uns geht es bei dieser Zertifizierung aber um viel mehr. Wir bekennen uns damit klar zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie für alle unsere Mitarbeitenden. Denn ihr Fachwissen, ihre Leidenschaft für Autos und ihr tägliches Engagement garantieren höchste Qualität in allen Bereichen“, so Patterer weiter. Am Herzen liegt dem Unternehmer auch die Ausbildung des Nachwuchses. Im Schnitt beginnen pro Jahr zwei Jugendliche ihre Lehre bei drive Patterer. Aktuell beschäftigt die Fachwerkstätte 48 Mitarbeitende.