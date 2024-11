Nach der Radsaison ist vor der Radsaison: Das Land Kärnten investiert heuer noch rund 850.000 Euro in die Instandsetzung von vier überregionalen Radwegen in den Bezirken Spittal und Hermagor. Damit wird das knappe Zeitfenster vor dem Wintereinbruch genutzt, um notwendige Maßnahmen am Drauradweg (R1), Gailtal Radweg (R3), Lieser Radweg (R9) und Glockner Radweg (R8) durchzuführen. Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber betont: „Wir haben mit dem Start der Arbeiten bis zum Ende der Radsaison gewartet. Insgesamt investieren wir jetzt rund 850.000 Euro in die Verbesserung der Radinfrastruktur im Oberkärntner Raum.“

Rund 250.000 Euro fließen in die Sanierung des Drauradweges im Bereich Oberdrauburg und Irschen. Hier wird die Grasnarbe abgetragen und neuer Schotter aufgetragen, zudem werden die Bankette der Fahrbahnoberfläche angepasst. Diese Arbeiten sollen noch im November abgeschlossen werden. Am Gailtal Radweg (R3), der auf der Landesstraße verläuft, wird ein 600 Meter langer Abschnitt der L24 Gailtal Schattseiten Straße zwischen Griminitzen und Goderschach instandgesetzt. Die Kosten belaufen sich hier auf 230.000 Euro. Auch der Lieser Radweg (R9) in den Gemeinden Trebesing und Gmünd wird saniert. Ein 1,1 Kilometer langer Abschnitt soll bis Ende des Jahres fertiggestellt werden, die Investition beträgt 150.000 Euro.

Die Arbeiten am Drauradweg in Oberdrauburg laufen bereits und sollen Ende November abgeschlossen sein © Land Kärnten/Abt. 9

Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten am Glockner Radweg (R8) entlang der B107 Großglockner Straße im Bereich der Judenbrücke. In diesen Abschnitt wurden 222.000 Euro investiert, unter anderem in Erdbauarbeiten, Hangsicherungen und Steinschlichtungen. Im Frühjahr 2025 werden die Arbeiten fortgesetzt, um den Lückenschluss zwischen Putschall und Aichhorn zu erzielen.