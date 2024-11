Mehr als 115 Jahre alt ist der Tauerntunnel, neben der Brennerachse ist die Tauernstrecke zwischen Salzburg und Villach die wichtigste alpenüberquerende Verbindung. Ab morgen beginnt die umfassende Sanierung des Bahntunnels zwischen Mallnitz und Böckstein, ein bedeutender Schritt zur Modernisierung der Verkehrsachse. Bis zum 13. Juli 2025 – also rund acht Monate lang – bleibt die Strecke zwischen Kärnten und Salzburg komplett gesperrt. Parallel wird auch die Lieserbrücke bei Spittal erneuert, was die Verbindung zwischen Salzburg und Villach weiter beeinflusst.

Die Sanierungsarbeiten im 8,3 Kilometer langen Tauerntunnel umfassen die Erneuerung des Tunnelgewölbes sowie der bahntechnischen Ausrüstung wie Gleise, Oberleitungen und Sicherheitssysteme. Auch Bahnhöfe entlang der Strecke – Bad Gastein, Bad Hofgastein und Dorfgastein – werden modernisiert. Ergänzend dazu werden Viadukte, Durchlässe und Lärmschutzwände saniert sowie die Lieserbrücke bei Spittal an der Drau durch einen zeitgemäßen Neubau ersetzt. Diese Arbeiten erfordern eine Sperre der Strecke, die in zwei Bauetappen (2024/2025 und 2027) aufgeteilt ist, wobei die jetzige Bauphase nochmals in drei Abschnitte unterteilt ist. Die ÖBB sorgen während der Sperre für ein Mobilitätsangebot durch Direktbusse und Schienenersatzverkehr.

Achtmonatige Sperre

In der ersten Bauphase von heute, 18. November, bis 2. März wird die Strecke zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee durch Direktbusse ersetzt. Im Gasteinertal bleibt der Zugverkehr mit Fahrplanänderungen weitgehend aufrecht. Die zweite Phase dauert vom 3. März bis 27. Juni. Hier kommt es zu einem vollständigen Schienenersatzverkehr zwischen Schwarzach-St. Veit und Bad Gastein mit Haltestellen in Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein. Parallel verkehren Direktbusse zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee. In der dritten Phase, vom 28. Juni bis 13. Juli, wird der Direktbus bis nach Villach Hauptbahnhof verlängert, während der Schienenersatzverkehr im Gasteinertal bestehen bleibt.

Besonderheiten wie die Autoschleuse Tauernbahn sind ebenfalls betroffen und von November bis Juli außer Betrieb. Für Pendler wird ein Shuttlebus-System eingerichtet, das auch Fahrradtransporte ermöglicht. Für die Nutzung ist eine Reservierung erforderlich, und die Kosten von zehn Euro pro Strecke werden direkt im Shuttlebus erhoben. Nachtzüge werden während des gesamten Bauzeitraums umgeleitet, Änderungen sind im Fahrplan zu beachten. Die zweite Bauetappe wird voraussichtlich ab 2027 erfolgen, diese soll weitere fünf Monate in Anspruch nehmen.

Eine Visualisierung der Lieserbrücke Geh- und Radweg in Spittal © ÖBB/Poltnigg und Klammer ZT

Neubau der Lieserbrücke

Zeitgleich wird die Lieserbrücke durch eine moderne, zweigleisige Brücke ersetzt. Der neue Bau enthält einen getrennten Rad- und Gehweg, der die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen soll. Die Fertigstellung des Schienenverkehrs ist für Juli 2025 geplant, während Geh- und Radwege bis November desselben Jahres folgen.

Nach über 110 Jahren wird die Eisenbahnbrücke über die Lieser im Stadtgebiet Spittal an der Drau erneuert. Die aus dem Jahr 1910 stammende Stahlfachwerkbrücke hat das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht. Bis Ende 2025 wird sie durch eine moderne, zweigleisige Stahlfachwerkbrücke ersetzt. Die neue Brücke wird durch seitlich auskragende Stahlkonstruktionen einen getrennten Gehweg im Süden und einen Radweg im Norden erhalten. Dies verbessert nicht nur die Sicherheit, sondern wertet auch den beliebten Drau-Radweg R1 erheblich auf. Die bestehende Unterführung Ponauerstraße wurde bereits mit einer Radwegverbreiterung versehen und wird baulich angepasst.

Um die Auswirkungen auf den Bahnverkehr und die Fahrgäste möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten, die eine Komplettsperre der Brücke erfordern, während der großen Tauerntunnelsperre durchgeführt. Der Geh- und Radweg über die alte Brücke wird ab dem 2. Juni gesperrt. Die Freigabe des neuen Gehweges ist für den 15. August, die des Radweges für den 1. November geplant.