„Mai und Juni 2025 werden hart“, sagt Anton Glantschnig. Er eröffnete 2021 den Alpin-Campingplatz „Hochoben“ in Mallnitz. In der Vorsaison nächtigen bei ihm vor allem Radfahrer, die von Salzburg über den Alpe Adria Radweg kommend, weiter nach Grado fahren. „Im Schnitt nutzen 30.000 Radfahrer pro Jahr den ÖBB-Tauerntunnel. Ich rechne jedenfalls mit einem Totalausfall im kommenden Frühling. Es wird mich mehrere 10.000 Euro kosten“, klagt Glantschnig, der die ÖBB auf Entschädigungszahlungen angesprochen hat, was aber abgelehnt wurde.