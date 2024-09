Die Sperre der Tauernbahnstrecke zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein kann am Montag um 12 Uhr aufgehoben und der Zugverkehr wieder aufgenommen werden. Nach den Schneefällen in der Nacht auf Freitag mussten von den Einsatzteams am Wochenende auf einer Länge von rund acht Kilometern Bäume aus dem Nahbereich der Oberleitung entfernt werden. Aufgrund der schweren Schneelast ragten die Bäume in den Gleisbereich. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen war am Wochenende zwischen Bad Hofgastein und Bad Gastein eingerichtet.

Reisen in den Osten Österreichs verschieben

Die ÖBB ersuchen eindringlich, von nicht unbedingt notwendigen Reisen in den Osten Österreichs abzusehen. Die Reisewarnung wird bis Donnerstagabend verlängert. Die Zugbindung bei allen nationalen, internationalen und Nachtzugtickets wurde aufgehoben. Diese sind ab sofort bis einschließlich 22. September gültig. ÖBB Tickets für jene Züge, die von der Reisewarnung betroffen sind, können auch erstattet werden. Es gelten dafür die oben angeführten Zeiträume. Die ÖBB bitten um Verständnis, dass es aufgrund des aktuellen erhöhten Aufkommens beim Kundenservice zu längeren Wartezeiten kommen kann.