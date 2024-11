Mit dem Projekt KLAR! (Klimawandel-Anpassungsmodellregion) gehen Österreichs Gemeinden aktiv auf die Herausforderungen des Klimawandels ein und gestalten Maßnahmen zur Anpassung an die neuen klimatischen Bedingungen. Nun haben sich acht Gemeinden aus dem Gailtal, beziehungsweise Oberkärnten zur KLAR!-Region „Karnische Anpassung“ zusammengeschlossen. Die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen übernimmt dabei die Projektträgerschaft, während auch Lesachtal, Dellach, Kirchbach, Hermagor-Pressegger See, Gitschtal, St. Stefan im Gailtal und Weißensee beteiligt sind. Sie bilden die elfte KLAR!-Region in Kärnten.

Die zuständige Landesrätin für Klimaschutz-Koordination Sara Schaar unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Das Projekt bietet den teilnehmenden Kommunen die Möglichkeit, mit Maßnahmen ihre Lebensqualität zu sichern und neue Chancen zu entwickeln. Die Zusammenarbeit der Gemeinden zeigt, wie gemeinsam nachhaltige Lösungen entwickelt werden können.“

800 Gemeinden setzen auf Klimaanpassung

Das KLAR!-Programm des Klima- und Energiefonds unterstützt aktuell über 800 österreichische Gemeinden auf ihrem Weg zur Klimaanpassung. Ein Jahr lang erarbeitet die Region „Karnische Anpassung“ nun ein umfassendes Konzept, das konkrete Anpassungsmaßnahmen definiert, bevor die Umsetzungsphase beginnt. Unterstützt werden die Gemeinden dabei vom Verein „energie:autark Kötschach-Mauthen“. „Mit dem Projekt wird der Bevölkerung vermittelt, dass wir bereit sind, gemeinsam an Lösungen für die Klimakrise zu arbeiten“, sagt Schaar

Vorgestellt wurde die neue KLAR!-Region nun im Rahmen der ersten offiziellen KLAR!-Veranstaltung „Grünraum naturnah und nachhaltig gestalten“ in Kooperation mit dem Kärntner Bildungswerk und dem Leader- und Regionalmanagement Region Hermagor im Rathaus in Kötschach-Mauthen.