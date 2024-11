Zum großen Finale der „Tage der Zuversicht“ lud FamiliJa mit Daniela Philipp eine Beirätin des Viktor Frankl Zentrums in Wien in den KunstRaum Obervellach. Die Lehrtrainerin, Autorin und Lebens- und Sozialberaterin gab im Rahmen ihres Vortrages „Voller Sinn und voller Leben“ mutmachende Gedanken aus der Sinnlehre Viktor Frankls an die Besucher weiter. Unter anderem eröffnete sie den Zuhörern neue Blickwinkel für deren beruflichen und privaten Alltag.

„Wir blicken auf eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe zu Ehren Viktor Frankl zurück. Die Besucherzahl und das rege Interesse zeigen, wie sehr seine Philosophie auch heute noch Resonanz findet“, freut sich FamiliJa-Obmann Hans Sagerschnig. Auch Psychologin und FamiliJa-Geschäftsführerin Ursula Blunder war begeistert: „Unsere verschiedenen Vorträge gaben Einblicke in Frankls Vision des sinnvollen Lebens und inspirierten die Teilnehmenden, Zuversicht für ihre Zukunft zu schöpfen.“

Daniela Philipp hielt einen Vortrag für die Besucher © KK/Edith Lesnik/KunstRaum Obervellach

20-Jahre-Jubiläum für die Beratungsstelle

Elisabeth Sagerschnig, langjährige Familien-, Lebens- und Sozialberaterin, appelliert, die unterstützenden Betreuungsangebote anzunehmen: „Unsere kostenfreie Beratungsstelle feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen. Wir unterstützen Menschen dabei, auch in herausfordernden Lebenslagen Sinn und Perspektiven zu finden. Somit haben wir einen Ort geschaffen, an dem Zuversicht greifbar wird und Menschen neue Wege entdecken können.“

Anlässlich des Jubiläums fanden die „Tage der Zuversicht“ mit rund 300 Vortragsbesuchern ihren Abschluss. Die Viktor Frankl-Ausstellung im KunstRaum Obervellach wurde von rund 80 Interessierten besucht.