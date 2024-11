Pünktlich zum Faschingsauftakt waren Daniel Ramsbacher und Aleksandar Aleksic vom Tourismusverband in der Spittaler Innenstadt unterwegs, um die neuen „GenussGUTscheine“ zu präsentieren. Die Gastro- und Genussgutscheine sind ab sofort im Tourismusbüro erhältlich und können in Cafés, Restaurants und Bars eingelöst werden. Bald sind sie auch online auf der „Wirte-Website“ erhältlich. „Sie sind zu je zehn Euro zu erwerben und bei allen Genusswirten für das gesamte Speise- und Getränkeangebot einlösbar. Eine vollständige Liste der teilnehmenden Betriebe wird in Kürze veröffentlicht,“ schildert Ramsbacher.

Auf der Homepage werden die Gutscheine als „ideales Geschenk zum Geburtstag, zu Weihnachten oder als besondere Überraschung“ beworben und eignen sich demnach auch als kleine Aufmerksamkeit für die bevorstehenden Feiertage. Gewinnspiele über die sozialen Medien sollen die Aktion abrunden. Weitere Informationen zu den Gutscheinen gibt es unter www.die-wirte-spittal.at