Die schweren Murenabgänge nach dem verheerenden Unwetter Sonntagabend haben in Baldramsdorf Spuren der Verwüstung hinterlassen. Vor allem die Ortschaften Schwaig und Schüttbach wurden hart getroffen. Nicht nur seelisch haben die Bewohner seitdem einiges aufzuarbeiten, auch ihre Häuser, Gärten und Habseligkeiten wurden teils schwer beschädigt, Existenzen sind bedroht.

Ihr Schicksal löste kärntenweit eine Welle der Hilfsbereitschaft aus, mittlerweile wurde auch ein Spendenkonto eröffnet, um den Betroffenen finanziell unter die Arme zu greifen. Donnerstagnachmittag findet auch eine Spendenübergabe der Caritas Kärnten statt.

Zeltfest bei Goldeck-Talstation

Die Aufräumarbeiten schreiten gut voran, werden jedoch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, sagt Bürgermeister Friedrich Paulitsch. Derzeit finden in der gesamten Gemeinde Schadensfeststellungen statt. „Heute statten wir jenen Bürgern, die es am stärksten getroffen hat, einen Besuch ab“, sagt Paulitsch. Unter Hochdruck werde auch an der Baldramsdorfer Landesstraße L 5 gearbeitet, die seit Sonntag gesperrt ist. In circa zwei Wochen soll sie für den gesamten Verkehr wieder freigegeben werden.

Das geplante Zeltfest am Parkplatz der Goldeck-Talstation findet am 31. August (ab 17 Uhr) wie geplant statt. Über Lendorf kommt man zufahren. Beim 1. FolkXtime Fest werden unter anderem „Hannah“, „Udo Wenders“, die „Elchos“ und „Die Karawanken“ für Stimmung sorgen und die Baldramsdorfer für einen Abend vergessen lassen, was sich hier Sonntagabend ereignet hat.