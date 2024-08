Die Einsatzkräfte in der Gemeinde Baldramsdorf sind nach wie vor gefordert. Es war Sonntagabend gegen 20.30 Uhr, als die Sirenen heulten: Ein schweres Unwetter mit Murenabgängen, wie man es in dieser Region seit Jahren nicht mehr erlebt hat, traf die Gemeinde. Zivilschutzalarm, Dauereinsatz und Evakuierungen waren notwendig. Bei Erich Weiß und Gerhard Trojer weckten diese Zustände Erinnerungen an die Katastrophe vor 41 Jahren in Schüttbach, als Muren vier Menschen das Leben kosteten.