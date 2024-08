Nach kräftigen Regenfällen gab es Sonntagabend in der Gemeinde Baldramsdorf im Bezirk Spittal an der Drau eine Zivilschutzwarnung. Gegen 20.30 Uhr heulten die Sirenen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in den Häusern zu bleiben. Laut ersten Informationen sollen bei dem Unwetter mehrere Muren abgegangen sein. „Es sind auch Gebäude betroffen, wie viele ist derzeit noch nicht bekannt“, sagte Johannes Moser vom Katastrophenschutz-Bereitschaftsdienst des Landes Kärnten am Abend. So soll ein Gehöft von der Außenwelt abgeschnitten worden sein.

Die Lage sei vor allem im Bereich Schwaig angespannt, wo der Bach über die Ufer getreten ist. Die Baldramsdorfer Landesstraße L5 soll von den Geröllmassen verlegt worden sein. „Bei uns schüttet es, als ob die Welt untergeht“, sagte Bürgermeister Friedrich Paulitsch am Abend am Telefon zur Kleinen Zeitung. Er war verständlicherweise nur kurz angebunden und musste gleich wieder auflegen.

Lage unübersichtlich

Zu Redaktionsschluss war die Lage noch recht unübersichtlich. Laut Pressesprecher Walter Egger wurden im Raum Spittal/Drau mehrere Feuerwehren alarmiert. Straßen wurden überflutet, Keller mussten ausgepumpt werden. Es kam auch zu Stromausfällen.

Sonntagabend herrschte laut UWZ in Teilen Kärntens Unwetterwarnstufe Rot, die zweithöchste Warnstufe.