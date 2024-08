Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt bedrohte am Samstagabend um 20.11 Uhr einen 50-jährigen Gastwirt in Pörtschach gefährlich. Dieser wurde dadurch in Furcht und Unruhe versetzt. Der 61-Jährige beschimpfte ihn auch rassistisch.

Daraufhin wurde vom Gastwirt ein Lokalverbot ausgesprochen. Um dieses Verbot zu umgehen, gab sich der Beschuldigte als Kriminalpolizist aus, wählte daraufhin auch den Polizeinotruf und gab sich dort ebenfalls als Kriminalpolizist aus.

Er wird der Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt wegen mehrerer gesetzter Straftaten nach dem Strafgesetzbuch angezeigt.