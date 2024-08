Theresa Sacher ist seit 2016 für die Auslandshilfe der Caritas im Einsatz. „Engagierte Menschen dabei zu unterstützen, selber gegen lokale Problemstellungen vorzugehen – und vor Ort Not von bedürftigen Menschen zu lindern, ist etwas ganz Besonderes. Meinen Projektpartnerinnen und Projektpartnern gehört mein größter Respekt, und ich empfinde es als Geschenk, Teil einer so engagierten Gemeinschaft sein zu dürfen“, sagt sie. Die 37-Jährige managt aktuell vorwiegend Kinder- und Jugend- sowie Beschäftigungsprojekte in Osteuropa und in Kenia, war aber auch in Uganda und im Nahen Osten für die Caritas tätig. Vor ihrer Rückkehr nach Kärnten war die gebürtige Gailtalerin an der Missionsprokur St. Gabriel International in Mödling für Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika verantwortlich. Mit Blick auf ihre Schulzeit in der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) für Sozialmanagement in Klagenfurt erzählt sie: „Die Erfahrungen in der HLW haben für mich einen wertvollen Grundstein gelegt, auf den ich meine persönliche und berufliche Zukunft aufbauen konnte.“