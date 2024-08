„Ruhe in Frieden“. Auch auf Facebook trauern am Samstag Freunde und Bekannte um jenen 36-jährigen Kärntner, der in der Nacht auf Freitag in Knappenberg (Marktgemeinde Hüttenberg) getötet wurde. Wie berichtet, steht ein 43-Jähriger im Verdacht, den Mann mit einem Flobert-Gewehr erschossen zu haben. Der Beschuldigte hatte sich nach der Tat, die sich auf einem Anwesen an der Höhenstraße von Knappenberg nach Lölling ereignete, selbst der Polizei gestellt. Der Mann wurde in der Nacht auf Samstag in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Binnen 48 Stunden wird nun ein Haftrichter über die Verhängung der Untersuchungshaft entscheiden. Der Leichnam des Opfers wurde noch am Freitag obduziert. Der junge Mann starb durch einen Schuss „aus nächster Nähe“, er wurde im Brustbereich getroffen.

Ebenfalls am Freitag fand auch eine erste Einvernahme des mutmaßlichen Täters statt. „Das Pflichtverhör wird erst stattfinden“, sagte Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Samstagvormittag zur Kleinen Zeitung. Am Samstag wurden nun weitere Details zur Bluttat bekannt. Wie Frimmel-Hesse bestätigt, soll es im Vorfeld zu einem Streit zwischen dem 43-Jährigen und dem Sohn seiner Lebensgefährtin gekommen sein. Die Männer trafen sich in einem Lokal. Mit dabei war auch das spätere Opfer; der 36-Jährige soll ein Freund des Stiefsohnes gewesen sein. Alkohol wurde konsumiert. Der 43-Jährige verließ danach das Lokal und begab sich auf den Weg nach Hause. Später folgten der Stiefsohn, sein Freund und eine weitere Bekannte - sie lenkte das Fahrzeug - dem 43-Jährigen zu seinem Anwesen. Das war Donnerstag gegen 23 Uhr. Bei einer ersten Befragung gab der Beschuldigte an, er sei von den Männern bedroht worden. Der tödliche Schuss fiel vor dem Haus, die Waffe hatte der Mann legal besessen. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich seine Lebensgefährtin im Haus. Frimmel-Hesse: „Sie ist keine unmittelbare Tatzeugin.“

Die Mord-Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt geführt, weitere Zeugen werden einvernommen. Für den 43-jährigen Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.