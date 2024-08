Die Reisewelle rollt am Samstag wieder kräftig durch Kärnten. In vier deutschen Bundesländern und einem Teil der Niederlande enden an diesem Wochenende die Sommerferien. Zudem treten auch viele Österreicher ihre Heimreise aus dem Süden an. Samstagvormittag gab es bereits lange Wartezeiten. Laut ÖAMTC betrug der Zeitverlust vor dem Karawankentunnel auf der A11 in Richtung Österreich knapp zwei Stunden. Harald Lasser, ÖAMTC-Verkehrsexperte, befürchtet, dass die Verzögerungen im Laufe des Tages vor allem in Richtung Norden noch deutlich anwachsen werden. Ausweichen geht ohne Anhänger über den Wurzen- oder den Loiblpass. Bei der Ausweichroute über den Loiblpass gibt es allerdings bei der Abzweigung ins Bodental Behinderungen. Grund dafür ist eine Baustelle, der Verkehr wird wechselseitig angehalten.

Aber auch in Richtung Süden ist nach wie vor einiges los. Bei der Ausreise nach Slowenien wartete man Samstagvormittag vor dem Karawankentunnel rund eine Stunde. Laut Antenne Kärnten staut es sich auch auf der Tauernautobahn A 10 zwischen Paternion/Feistritz und dem Knoten Villach. Gegen 11 Uhr betrug dort die Wartezeit rund 30 Minuten. Zudem gibt es Stau im Kanaltal in Italien. Auf der A23 in Richtung Udine auf Höhe Tarvis dauerte es Samstagvormittag bei der Mautstelle Ugovizza eine halbe Stunde länger.

„Kärnten läuft“