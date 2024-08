Gleich zwei tödliche Alpinunfälle haben sich am Freitag in Oberkärnten ereignet. Zwei Personen sind bei den Unfällen im Gailtal beziehungsweise im Drautal ums Leben gekommen, bestätigte die Polizei einen Bericht des ORF Kärnten. Bei beiden soll es sich laut ORF-Angaben um deutsche Staatsbürger gehandelt haben. Die Bergung der Toten war am frühen Freitagabend noch im Gange.