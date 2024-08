Donnerstagmittag barg die ARA-Flugrettung bei Nebel in der Ankogelgruppe einen abgestürzten Niederösterreicher. Nach diesem herausfordernden Einsatz war der Notarzthubschrauber RK-1 Donnerstag in den Nachtstunden zu einem weiteren spektakulären Einsatz in hochalpiner Umgebung alarmiert worden.

Kurz vor 23 Uhr musste die Besatzung des Hubschraubers unterhalb des Großglockners im Bereich der sogenannten Bockkarscharte auf knapp über 3000 Meter ein Salzburger Ehepaar (68 und 66 Jahre) bergen. „Die beiden Alpinisten haben sich offensichtlich am Gletscher aufgrund der vielen Zerklüftungen verirrt und über mehrere Stunden versucht, den richtigen Weg zu finden“, schildert ARA-Flugretter Patrick Saupper.

Erschöpft, aber unverletzt

Mittels Windenbergung wurde das völlig erschöpfte, aber unverletzte, und stark unterkühlte Ehepaar, das insgesamt schon über zehn Stunden unterwegs war, von der Crew geborgen und ins Krankenhaus nach Spittal an der Drau geflogen. „Die Nacht im Freien bei rund vier Grad wäre wohl problematisch geworden“, so Saupper.

Für Österreichs höchsten Berg stellt dieser Einsatz eine Premiere dar, heißt es von der ARA-Flugrettung. „Eine Windenbergung bei Nacht am Glockner gab es bis dato noch nie“, sagt ARA-Pilot Herbert Graf. Neben Graf und Saupper waren weiters Windenoperator Patrick Weilguni und Notärztin Yvonne Leitgeb an Bord. „Perfekt unterstützt wurde die ARA-Crew bei diesem Einsatz wieder vom Polizeihubschrauber Libelle, der Bergrettung Heiligenblut und der alpinen Einsatzgruppe der Polizei“, heißt es weiter.

Der Donnerstag war der bisher einsatzstärkste dieses Sommers für den ARA-Notarzthubschrauber RK-1. Binnen 15 Stunden wurde er zu insgesamt acht Einsätzen alarmiert.