Am Sonntag wurden die Einsatzkräfte zu einem Alpinunfall in die Gemeinde Hermagor alarmiert: Gegen 19 Uhr stürzte ein Deutscher (48) bei einer Wanderung von der Radniger Alm ohne Fremdverschulden etwa vier Meter über eine steile Böschung und verletzte sich dabei. Er schaffte es noch, seine Angehörigen zu verständigen, die die Rettungskräfte alarmierten. Der 48-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Tal gebracht. Dort wurde er der Besatzung des Rettungshubschraubers RK1 übergeben und in das LKH Villach geflogen.