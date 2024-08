Ein Niederösterreicher (67) ist Donnerstagmittag beim Aufstieg zur Hochalmspitze in der Ankogelgruppe abgestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die ARA-Flugrettung wurde alarmiert. Weil die Hochalmspitze immer wieder in Nebel gehüllt war, wurden Bergretter mit dem Hubschrauber in die Nähe der Unfallstelle gebracht. „Wir haben bei einem Zwischenlandeplatz am Fallbachwasserfall abgewartet, bis sich ein Wetterfenster für eine rasche Crashbergung auftut“, erzählt ARA-Pilot Herbert Graf.

Der unterkühlte Patient wurde mittels Crashbergung an Bord geholt, beim Zwischenlandeplatz medizinisch erstversorgt und anschließend ins LKH Villach geflogen. Unterstützt wurde die ARA-Flugrettung vom Polizeihubschrauber Libelle und von der Bergrettung Liesertal/Maltatal.