Sie waren heuer früher als sonst aktiv: Wespen plagen seit Juli viele Kärntnerinnen und Kärntner. Das zeigt sich auch bei Anrufen in puncto Wespennestentfernung. Ein paar hundert Anrufer meldeten sich in diesem Sommer bereits bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. „Die meiste Zeit verweisen wir auf Fachfirmen. In begründeten Fällen rücken wir aus. Bei öffentlichen Gebäuden oder wenn Gefahr in Verzug ist“, sagt Pressesprecher Wolfgang Germ.