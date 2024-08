Die folgenden Zeilen könnten dem einen oder anderen die Tränen in die Augen treiben. Für Pollenallergiker dürfte es heuer noch länger keine Verschnaufpause geben. „Die Saison hat sich in Österreich so weit verlängert, dass die Betroffenen länger im Jahr mit Beschwerden zu kämpfen haben”, sagt Markus Berger vom Österreichischen Polleninformationsdienst. Und die Entwicklung geht in diese Richtung weiter. „Künftig könnten vor allem polysensibilisierte Menschen, die auf mehr als eine Pflanzenart reagieren, nur noch von Ende November bis in den Jänner hinein eine Verschnaufpause haben.” Wenn überhaupt, fügt Berger hinzu, denn die Purpurerle kann vor allem in Städten auch im Dezember noch zu Beschwerden führen.