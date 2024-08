Erneut hat sich in Niederösterreich eine Tragödie ereignet. Wie der ORF Niederösterreich berichtet, soll am Dienstag in Amaliendorf-Aalfang (Bezirk Gmünd) ein Mann nach einem Wespenstich gestorben sein.

Der 57-Jährige habe aus einer Flasche getrunken, in der sich eine Wespe befunden habe. Diese stach den Mann in den Gaumen, was zu Atemnot und schließlich zum Tod führte. Auch eine schnell in Gang gesetzte Rettungskette konnte dem Mann nicht mehr helfen.

Es ist bereits der zweite Todesfall nach einem Wespenstich innerhalb weniger Tage. Erst am Freitag war ein Mann aus Neulengbach nach einem Wespenstich an einer allergischen Reaktion gestorben. Jährlich erleiden in Österreich rund 300.000 Menschen schwere allergische Reaktionen nach Insektenstichen.